Javier Tebas assegurou numa entrevista à ESPN Brasil que "a LaLiga não é racista". Em causa está o sucedido com Vinícius Júnior, avançado brasileiro do Real Madrid, que foi apelidado de "mono" (macaco) pelo público do Mestalla aquando do jogo com o Valencia, no último domingo. (Vídeo ESPN Brasil)