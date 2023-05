Javier Tebas: «Não queria atacar Vinícius mas, se foi isso que entenderam, então peço desculpas»

A carregar o vídeo ...

Javier Tebas, presidente da LaLiga, pediu desculpas a Vinícius Júnior e aos brasileiros peladepois de o jogador do Real Madrid ter sido vítima de racismo domingo, no Mestalla, durante o jogo com o Valencia. Numa entrevista à ESPN Brasil, Tebas diz que foi mal interpretado. (Vídeo ESPN Brasil)