Jenni Hermoso e o beijo do presidente da Federação espanhola: «Não gostei... Mas o que ia eu fazer?

Correu o mundo a cena protagonizada por Luis Rubiales no momento da consagração da seleção espanhola, quando no meio da loucura deu um beijo na boca a Jenni Hermoso . Depois de toda a situação, em pleno balneário, a jogadora do Pachuca comentou o momento num direto na rede social Instagram, deixando duas frases esclarecedoras: "Não gostei... Mas o que ia eu fazer?"