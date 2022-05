Jesus e a presença do Flamengo em Portugal: «Adeptos do Benfica começaram a dizer: 'Que vá embora'»

A carregar o vídeo ...

Em declarações ao canal brasileiro 'SporTV', Jorge Jesus falou novamente sobre a saída do Benfica, o "problema" com Pizzi que acabou por complicar ainda mais o ambiente sentido no clube e ainda da presença dos dirigentes do Flamengo em Portugal, nomeadamente num dos camarotes no Dragão a assistir ao clássico entre FC Porto e Benfica. A partir desse momento, o técnico diz que alguns adeptos benfiquistas começaram a desejar a sua saída para o Brasil.