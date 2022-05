Jesus lembra chamada para Rui Costa às 23h30 e revela a resposta: «Dorme bem, fala com o teu travesseiro...»

A carregar o vídeo ...

A emissora brasileira 'SportTV' revelou esta quinta-feira um excerto da longa entrevista a Jorge Jesus, na qual o técnico recorda o sucedido no Estádio do Dragão, nomeadamente a situação com Pizzi, e todo o processo de saída do Benfica. Aí, revela, Rui Costa fez de tudo para que o treinador não abandonasse o barco naquela altura.