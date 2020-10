João Almeida no Giro: as músicas portuguesas que dão 'power' para as etapas

A carregar o vídeo ...

Após mais um dia na liderança do Giro'2020, João Almeida terá na segunda-feira a primeira jornada de descanso. Será um momento para recarregar baterias, mas que não será aproveitado para mais do que isso, conforme o ciclista da Deceuninck–Quick-Step referiu quando questionado sobre se iria celebrar com algo português, nomeadamente com comida do nosso país. O que não falha nunca nos seus dias é a companhia da música portuguesa, nomeadamente Fernando Daniel.