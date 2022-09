A carregar o vídeo ...

Para ver... e rever. João Carlos Teixeira tem andado de pé quente nesta aventura no Qatar (três golos em sete jogos oficiais) e provou isso mesmo no último duelo para o campeonato daquele país. O internacional sub-21 português viu o guarda-redes do Al-Arabi SC adiantado e, mesmo a mais de 30 metros da baliza adversária, não pediu licença para atirar para o fundo das redes.