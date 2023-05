O remate era indefensável para o guarda-redes do Arouca, Arruabarrena. João Carvalho, do Estoril, recebeu a bola na sequência de um lançamento lateral, encheu-se de fé e rubricou um remate que só parou no fundo da baliza e que é candidato a golo do ano em Portugal, muito certamente. Para ver e rever!