João de Deus parabenizou o desempenho dos jogadores do Benfica no triunfo expressivo () frente ao Marítimo, assumindo que o resultado dá confiança à equipa para os duelos seguintes. Recorde-se que as águias têm agora duplo confronto com o FC Porto, primeiro a 23, para a Taça de Portugal, e o segundo no dia 30, para o campeonato. [Vídeo: BTV]