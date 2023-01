João Félix acabou de chegar mas já tem cântico no Chelsea: «Ele vem de Portugal, ele detesta o Arsenal!»

A carregar o vídeo ...

João Félix é o mais recente reforço do Chelsea, chamado até à titularidade no encontro desta quinta-feira frente ao Fulham. Os adeptos dos blues não perderam tempo e tanto que se mostraram empolgados com a contratação do português, por empréstimo, que até já criaram um cântico com 'bicada' ao rival Arsenal: "João Félix oohhhhh, João Félix oohhhhh, ele vem de Portugal, ele detesta o Arsenal!", gritam os blues, que viram Félix engrossar as fileiras de Stamford Bridge procedente do Atlético Madrid depois de também ter sido apontado ao líder do campeonato inglês.