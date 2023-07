João Félix começa pré-época a trabalhar com os jovens da formação do At. Madrid

A carregar o vídeo ...

O At. Madrid voltou esta segunda-feira ao trabalho e os olhares da imprensa espanhola voltaram-se todos para João Félix, português que tem o seu futuro ainda por definir. Ora, neste primeiro dia, depois do aquecimento, o internacional luso foi colocado numa primeira fase por Diego Simeone a trabalhar com os mais jovens, juntamente com Renan Lodi, isto enquanto os (supostos) titulares trabalharam em conjunto. Após alguns minutos, Félix e Lodi viriam a ser chamados pelo argentino para o trabalho tático, mas a indicação foi clara: Félix e Lodi não contam. (Vídeo: Mundo Deportivo)