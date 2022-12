A carregar o vídeo ...

João Félix protagonizou esta manhã um gesto que está a ser bastante elogiado entre os adeptos do Atlético Madrid. Após o treino do dia, o português passou mais de 15 minutos a dar autógrafos e a tirar fotos com os fãs que estavam junto do centro de treinos colchoneros e, antes de se ir embora, recebeu vários apelos para não deixar o clube.