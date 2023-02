A carregar o vídeo ...

João Félix pode voltar ao onze do Chelsea já no próximo sábado, diante do West Ham, depois de ter cumprido os três jogos de castigo, após o cartão vermelho que viu na estreia pelos blues, num jogo frente ao Fulham. Nas redes sociais o clube inglês partilhou imagens do treino do internacional português. (Vídeo Chelsea)