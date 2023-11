João Félix: «Sabemos o quão difícil é o FC Porto e que na Champions é uma equipa 'chatinha'»

A carregar o vídeo ...

João Félix fez a antevisão ao duelo com o FC Porto, para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Em declarações à DAZN/ELEVEN, o avançado internacional português falou sobre as dificuldades que os portistas proporcionam aos seus adversários na Champions, a vontade de querer aproveitar cada jogo para marcar com a camisola do Barça e ainda sobre os seus objetivos para esta temporada. [Vídeo: DAZN/ELEVEN]