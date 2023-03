João Félix sobre Roberto Martínez: «Não ganhou nada, mas com as seleções que estão aí na Europa é complicado»

A carregar o vídeo ...

Questionado sobre a sua opinião sobre Roberto Martínez antes da oficialização como novo selecionador, João Félix deixou elogios ao espanhol e lembrou que, apesar de não ter conquistado qualquer título, colocou a Bélgica no topo do ranking FIFA. Por outro lado, na resposta à mesma questão, o jogador do Chelsea assumiu que não falou com nenhum colega de clubes sobre o novo selecionador.