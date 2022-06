João Malheiro: «Admito que Grimaldo possa continuar no Benfica»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt chegou ontem a Lisboa, agora já com toda a bagagem atrás, e seguiu direto para o Benfica Campus onde reuniu com toda a equipa técnica. Os jogadores do Benfica que não estiveram ao serviço das respetivas seleções irão dar hoje o pontapé de saída da temporada 2022/23, com a realização dos exames médicos no Hospital da Luz. No grupo encarnado ainda há várias situações a definir.