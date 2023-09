João Malheiro e o polémico cântico: «Desejarem ao Benfica um acidente assim é de profundo mau gosto»

A carregar o vídeo ...

A meio da 1ª parte, sem motivo aparente, a claque Super Dragões começou a entoar cânticos insultuosos contra o Benfica, segundo a CMTV, aludindo à tragédia que vitimou a equipa da Chapecoense. A explicação estava fora do estádio, pois num prédio ao lado do recinto surgiu uma faixa alusiva aos 38 títulos de campeões nacionais do rival. Foi a essa provocação que os portistas responderam.