A carregar o vídeo ...

O antigo diretor de comunicação do Benfica, João Malheiro, foi alvo de duras críticas de Luís Filipe Vieira na entrevista que este último fez na entrevista à CMTV, nomeadamente por conta do livro em memória de Eusébio. Em resposta, o comentador do canal da Cofina defendeu-se e deixou uma garantia.