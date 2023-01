João Mário faz o primeiro em Arouca após esta grande jogada do Benfica

João Mário colocou o Benfica na frente do marcador em Arouca aos 25 minutos, após uma bela jogada ofensiva das águias pelo corredor esquerdo. Grimaldo driblou um adversário, colocou em Aursnes, que atrasou para Neres. O brasileiro, com um passe em rotura, colocou o norueguês isolado para assistir o internacional português ao segundo poste. Está desfeito o nulo no marcador. [Vídeo: VSports]