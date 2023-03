Numa luta muito particular com Gonçalo Ramos, João Mário isolou-se no topo da tabela dos melhores marcadores - com 17 golos -, ao fazer desta forma o 3-0 diante do V. Guimarães. Este foi o segundo golo do médio frente aos minhotos, num lance no qual teve assistência precisamente de... Gonçalo Ramos.