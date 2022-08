A carregar o vídeo ...

João Mário espera que Ricardo Horta possa vir a ser reforço do Benfica nesta janela de transferências. Na conferência de antevisão ao Dínamo Kiev-Benfica, o médio foi questionado sobre se temia perder a titularidade caso o jogador do Sp. Braga venha para a Luz e lembrou que é normal haver concorrência no clube encarnado.