João Monteiro é uma figura do Ténis de Mesa e um atleta habituado aos grandes palcos. Visitou os PodCast Record e esteve à conversa com os jornalistas João Seixas e Pedro Filipe Pinto sobre a inevitável quarentena, os grandes momentos da carreira e aquilo que ainda quer conquistar no futuro. E os Jogos Olímpicos foram, inevitavelmente, um dos assuntos obrigatórios. A não perder!