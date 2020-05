João Monteiro trouxe o espírito olímpico aos PodCast Record

A carregar o vídeo ...

João Monteiro é uma figura que dispensa qualquer tipo de apresentações. Craque do Ténis de Mesa, tem erguido a bandeira portuguesa bem alto um pouco por todo mundo e as participações em Jogos Olímpcios já são quase um hábito. Esteve à conversa com os jornalistas João Seixas e Pedro Filipe Pinto, em mais um PodCast Record que não vai querer perder! Para ver e ouvir esta segunda-feira, como sempre, no Record Online.