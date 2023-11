«João Neves é capaz de jogar no Manchester United e na maioria das equipas na Europa»

A carregar o vídeo ...

O Manchester United não só tem o seu nome apontado na lista de desejos, como já o sublinhou a fluorescente – tanto que os ingleses voltaram a observá-lo no domingo, num dérbi em que o algarvio até foi… o homem do jogo. Não existem dúvidas de que os reds estão tentados a ficar com o médio do Benfica, mas não há tantas certezas quanto a uma adaptação imediata à equipa inglesa. É o que diz Anton Stanley, jornalista da 'talkSPORT', a Record. O tema foi analisado no programa 'Hora Record' por André Zeferino.