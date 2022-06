João Pereira e a conquista da Taça da Europa de Triatlo: «Foi ótimo voltar às vitórias em Portugal»

A carregar o vídeo ...

João Pereira conquistou a Taça da Europa de Triatlo, em Coimbra, e mostrou-se feliz pelo êxito alcançado por ter terminado a prova com menos quatro segundos do que o francês Boris Pierre. "Foi ótimo voltar às vitórias numa prova em Portugal, com esta ambiente e excelente organização. Esta vitória não foi só minha, foi de todas as pessoas que cá estavam e que me levaram até à meta", vincou. [Imagens: Federação Portuguesa de Triatlo]