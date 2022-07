João Victor comemora com 'live' no Instagram o apuramento para os 'quartos' da Libertadores

A carregar o vídeo ...

João Victor comemorou com um direto no Instagram o apuramento do Corinthians para os quartos de final da Libertadores depois de eliminar o Boca Juniors no jogo da segunda mão com recurso aos penáltis. O defesa-central que está na iminência de ser anunciado como reforço do Benfica para a nova época foi opção inicial de Vítor Pereira, mas acabou por sair lesionado ainda na 1.ª parte do encontro. No direto, realizado no interior do balneário destinado ao clube brasileiro, não é possível ver se o jogador recebeu tratamento médico, mas não aparenta estar com muitas dores. [Vídeo: João Victor/Instagram]