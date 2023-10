João Victor mostra-se a treinar no ginásio e no relvado depois de ter sido afastado por Schmidt

A carregar o vídeo ...

Afastado por Roger Schmidt, como avança, João Victor mostra-se bastante ativo nas redes sociais. O central do Benfica divulgou nas stories do Instagram alguns vídeos nose ainda num campo de futebol. Alguns detalhes levam a crer que as imagens não foram captadas todas na mesma sessão de treino. É que tanto a camisola, como os calções e até mesmo as meias - pretas numa primeira publicação e brancas na outra - variam de vídeo para vídeo. (Vídeo Instagram/João Victor)