Aos 40 anos, Joaquín vai para mais uma temporada ao serviço do Betis, mas não é apenas pela sua longevidade que é dos jogadores mais carismáticos do clube. Esta terça-feira, por exemplo, espalhou a sua boa disposição, quando prometeu baixar o salário de um colega que estava atrás do seu carro a... buzinar.