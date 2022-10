Joaquín revela o que lhe disse Mourinho na hora de deixar o Roma-Betis

A carregar o vídeo ...

O Betis venceu a Roma por 2-1 em jogo da Liga Europa e na hora de ser substituído, Joaquín abraçou José Mourinho. No final do encontro, o jogador de 41 anos revelou as palavras do treinador português, não esquecendo o interesse que o técnico teve na contratação do médio nos tempos do Chelsea. Aos jornalistas, Mourinho já se mostrara rendido a Joaquín: "Uma pessoa de fora não pensaria que tem 41 anos. Estes jogadores como ele ou o Ibrahimovic continuam por amor ao futebol. Não é mais um euro ou menos um euro, é amor ao futebol. Tenho muito respeito por ele."