Joaquín surpreende a mulher: «Oferecem-nos 1 milhão de euros para entrarmos na Ilha das Tentações»

Joaquín, jogador do Betis conhecido pela sua boa disposição, participou num programa de culinária 'Uno más uno son tres', juntamente com Fernando Romay, lenda do basquetebol espanhol. A dada altura, o avançado ligou para a mulher e disse-lhe que lhes tinham oferecido um milhão de euros para ambos entrarem no 'reality show' 'Ilha das Tentações', programa que o jogador segue atentamente... (Vídeo Instagram)