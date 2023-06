Joe Biden tropeça e sofre queda em cerimónia militar

A carregar o vídeo ...

Joe Biden sofreu esta quinta-feira uma queda durante um cerimónia militar realizada em Colorado Sprints. O presidente norte-americano provocou um valente susto, mas foi prontamente auxiliado por quem estava presente e, horas depois, o assessor de comunicação da Casa Branca assegurou que o líder "está bem". "Estava um saco no caminho quando ele estava a cumprimentar as pessoas", escreveu Ben LaBolt no Twitter. Escusado será dizer que este vídeo de Biden está a correr o mundo...