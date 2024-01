A carregar o vídeo ...

Não parece ter 39 anos, mas a verdade é que os completou há pouco mais de uma semana. LeBron James foi de costa a costa e afundou com grande estilo na vitória dos Lakers diante dos LA Clippers (106-103) na última madrugada, na NBA. No pavilhão foram poucos os que não ficaram de boca aberta ou levaram as mãos à cabeça... (Vídeo Twitter)