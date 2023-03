Jogador brasileiro agride adversário à cabeçada: caso vai acabar na polícia

A carregar o vídeo ...

O encontro desta madrugada entre Velo Clube e Novorizontino, do Paulista A2, ficou marcado por uma cena lamentável no decurso da segunda metade, quando Bruno Costa, jogador da equipa visitante, agrediu com uma cabeçada Douglas Skilo, deixando o jogador com uma fratura no nariz. O árbitro não teve outro remédio que expulsar o jogador do Novorizontino, equipa que neste jogo perdeu por 2-0. Note-se que após o encontro, Douglas Skilo anunciou a intenção de apresentar queixa na polícia por agressão.