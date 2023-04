A carregar o vídeo ...

Normalmente o gesto de simular uma lesão não é muito bem visto no mundo do futebol, mas há sempre casos que fogem à regra. Como aquele que foi protagonizado no sábado por Luca Ranieri, quando nos instantes finais do duelo com o Inter Milão decidiu simular um problema físico para que o colega Sofyan Amrabat pudesse quebrar o jejum do Ramadão.