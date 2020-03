A carregar o vídeo ...

Karl-Anthony Towns partilhou através do Instagram o drama vivido pela mãe, que está infetada com coronavírus. O basquetebolista dos Minnesota Timberwolves revelou que a progenitora está em coma induzido, agradeceu o empenho das equipas médicas e apelou a que as pessoas levem a pandemia a sério com atitudes que evitem uma maior e mais rápida propagação do vírus. [Vídeo: Instagram]