Jogador da NFL simula golo de penálti e celebra à... Cristiano Ronaldo

O wide receiver Zay Flowers, dos Baltimore Ravens, foi uma das figuras da noite na NFL, com duas celebrações que deram que falar no duelo com os Los Angeles Chargers. Se a primeira provocou gargalhadas de todos - pois ninguém percebeu o que se passou... -, na outra decidiu celebrar o seu touchdown com a cobrança de um penálti e posterior celebração à Cristiano Ronaldo. Ali ao lado, Odell Beckham Jr., um fã confesso de CR7, alinhou na brincadeira...