O egípcio Mahmoud Saber foi literalmente do céu ao inferno em poucos. Na final da CAN Sub-23, diante de Marrocos, o jogador dos faraós, que atua no Pyramids de Jaime Pacheco, marcou um grande golo aos 10' e, oito minutos volvidos, foi expulso por falta dura. No final, Marrocos deu a volta e venceu por 2-1...