Neal Viereck, jovem defesa do Ajax B, protagonizou este domingo uma das expulsões mais rápidas dos últimos tempos, ao ver o cartão vermelho no jogo diante do De Graafschap ao cabo de pouco mais de 10 segundos em campo. No final, o Ajax B perdeu por 3-0, numa partida na qual acabou com nove elementos (Kristian Hlynsson tinha sido expulso aos 42').