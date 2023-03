Jogador do Al Batin indignado com os 12 minutos de descontos frente ao Al Nassr: «Nem no Mundial...»

A carregar o vídeo ...

Renzo López, avançado do Al Batin, apontou o único golo da equipa na derrota (1-3) frente ao Al Nassr. O uruguaio foi chamado à 'flash-interview' da SSC Sports no final do encontro para comentar o desaire da equipa, depois de ter estado a vencer até ao minuto 90'+3, altura em que o adversário deu início à reviravolta no marcador, já depois de a equipa de arbitragem ter dado 12 minutos de tempo adicional. "É a primeira vez na minha vida que vejo 12 minutos de descontos [num jogo]. Foi uma loucura, simplesmente porque somos o Al Batin, se fosse outra equipa em campo este tipo de coisas não aconteceriam. Isto é muito grave, não pode ser assim. Muito grave mesmo. A arbitragem de hoje prejudicou muito a nossa equipa hoje. Isto é muito grave. O Al Nassr é uma grande equipa, tem grandes jogadores, também estiveram bem, mas o que aconteceu ali dentro... 12 minutos de tempo extra. Nem no Mundial deram tanto tempo."