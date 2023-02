Jogador do Al Taawon deixou Cristiano Ronaldo de mão estendida no relvado

A carregar o vídeo ...

Léandre Tawamba, avançado camaronês do Al Taawon, foi protagonista de um momento com Cristiano Ronaldo que está a dar que falar nas redes sociais. Através de umas imagens gravadas desde as bancadas do estádio Mrsool Park, é possível ver o internacional português a dirigir-se ao adversário com a mão estendida, tentando cumprimentá-lo, num momento em que o jogo estava interrompido. Léandre Tawamba ignorou com sucesso.



De realçar que o Al Nassr venceu a partida por 2-1, com duas assistências de CR7. [Vídeo: AllezLesLions/Twitter]