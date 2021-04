Jogador do Alverca fez tatuagem incrível em homenagem ao malogrado Alex Apolinário

A carregar o vídeo ...

João Freitas não esquece Alex Apolinário. O defesa-central do Alverca tatuou na perna o amigo e antigo companheiro de equipa, falecido em janeiro, após cair inanimado em campo durante o encontro diante do União de Almeirim. "Gravado na pele o que já estava gravado no coração. A minha homenagem! Muito obrigado 'Paulo Tattoo Artist 13' por este trabalho incrível. Eternamente agradecido", sublinhou João Freitas nas rede sociais onde partilhou o trabalho final. [Imagens: Facebook João Freitas]