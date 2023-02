Jogador do Belenenses, amigo do portista Pepê e com o sonho de jogar no Flamengo: Flavinho apresenta-se ao futebol português

A carregar o vídeo ...

Flavinho é o nome do momento no Belenenses. Foi dos pés do brasileiro que saiu o golo salvador no triunfo por 1-0 sobre o Sporting B, em Alcochete, num jogo em que os azuis estiveram com um jogador a menos desde o minuto 5, aquando da expulsão de Gonçalo Maria. O emblema do Restelo continua a acreditar no regresso à 2ª Liga, encontrando-se no 6º lugar da Série B da Liga 3 a apenas dois pontos dos quatro primeiros lugares, que dão acesso à fase de subida.