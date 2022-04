A carregar o vídeo ...

O encontro entre Boca Juniors e Always Ready, que o conjunto argentino venceu por 2-0, ficou marcado por uma situação incrível no final da primeira parte, quando Rodrigo Ramallo, na tentativa de disputar a bola, acabou por pontapear o rosto de Frank Fabra quando este estava no solo. Ramallo acabou expulso e ainda provocou um enorme sururu que resultou ainda em mais três cartões amarelos.