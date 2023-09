Jogador do Botafogo é expulso, diz que foi roubado e acaba a criticar... Abel Ferreira

A carregar o vídeo ...

Fernando Maciel foi viu um cartão vermelho aos 23 minutos na(terceira seguida da equipa de Bruno Lage no Brasileirão) e saiu do campo a dizer para as câmaras "isto é roubo, Abel". Depois, em declarações aos jornalistas, criticou Abel Ferreirado jogo da véspera doe ainda deixou um conselho ao treinador português. "É preciso saber perder." (Vídeo Twitter)