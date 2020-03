A carregar o vídeo ...

O avançado inglês Callum Hudson-Odoi, do Chelsea, publicou um vídeo no Instagram no qual revela que já está curado da. O jogador, de 19 anos, conta que debelou a doença em poucos dias, acrescentando que cumpriu as indicações dos profissionais de saúde e que se isolou por uma semana. (Vídeo Instagram)