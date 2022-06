A carregar o vídeo ...

Vítor Pereira não poupou Roni, que foi expulso apenas 5 minutos depois de entrar em campo no jogo do Corinthians com o Athletico Paranaense de ontem, em mais uma ronda do Brasileirão. O Timão vencia por 1-0 naquela fase do encontro, mas a partida acabou empatada a uma bola. (Vídeo Twitter)