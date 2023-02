A carregar o vídeo ...

Fagner não guarda boas recordações de Vítor Pereira, treinador português que trocou o Corinthians pelo Flamengo no final da época passada. O defesa do Timão mostrou no programa 'Bola da Vez' não ter saudades do técnico e diz mesmo que depois da sua saída "tudo" mudou. Para melhor. (Vídeo ESPN Brasil)