Momento de grande preocupação no Cuiabá-Coritiba, duelo da 8.ª jornada do campeonato brasileiro. Ao minuto 27, Kaio César, avançado do Coritiba, caiu inanimado no relvado. Segundo a imprensa brasileira, o jogador foi posteriormente transportado para uma unidade hospitalar. [Vídeo: Premiere]