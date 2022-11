Jogador do Fenerbahçe interrompeu conferência de imprensa para se despedir de Jorge Jesus

A carregar o vídeo ...

Enner Valencia foi protagonista de um momento curioso após a derrota do Fenerbahçe frente ao Giresunspor, em jogo do campeonato turco. O internacional equatoriano interrompeu a conferência de imprensa de Jorge Jesus para se despedir do treinador português, visto que vai representar o Equador no Mundial. A seleção sul-americana, recorde-se, integra o grupo A e terá Senegal, Holanda e Qatar como adversários na fase de grupos.