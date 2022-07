Jogador do Palmeiras multado em 40% do salário por ter sido apanhado na noite

A carregar o vídeo ...

Gabriel Veron, um dos jovens mais promissores do Palmeiras, é esta quarta-feira o protagonista do dia no Brasil, tudo por conta do facto de ter sido apanhado numa saída noturna a poucos dias de um encontro decisivo do Verdão para a Copa do Brasil. Os vídeos, onde é possível ver-se o jogador de 19 anos a beber, começaram a circular nas redes sociais e rapidamente chegaram ao conhecimento do clube orientado por Abel Ferreira.



Esta manhã, ao apresentar-se no treino, Veron foi de imediato chamado para uma reunião com a direção e capitães de equipa, na qual pediu desculpas e assumiu a responsabilidade pelos seus atos. Pese embora este pedido de desculpa, Veron será punido pelos paulistas, nomeadamente com uma multa de 40% do seu salário, segundo adianta o Globoesporte.